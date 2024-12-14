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İşgalci İsrail Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Soykırımcı İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerine düzenlediği ve silahlı çatışmaların da yaşandığı baskınlarda, 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Ramallah, Kudüs, Tulkerim ve Cenin ile El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

Nablus'ta silahlı çatışma

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde, sabah erken saatlerde 7 İsrail askeri aracı, kentin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Tanıklar, kampta güçlü bir patlama sesi duyulduğunu ve bunun bir el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız Balata Kampı'nda bir İsrail askeri aracını el yapımı patlayıcıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayları da mensuplarının, Balata Kampı'na yapılan baskın sırasında "Siyonist bir piyade kuvvetini pusuya düşürdüğünü ve isabetli saldırılar gerçekleştirildiğini" kaydetti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Batı Şeria

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