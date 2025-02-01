Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? Akdeniz, Antalya, Mersin, Muğla, Adana, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş AFAD son depremler listesi

Akdeniz’de az önce meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. “Akdeniz’de deprem mi oldu?“, “Depremin şiddeti ne kadar?“ ve “Merkez üssü neresi?“ gibi sorular merakla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi güncellenirken, 1 Şubat 2025 tarihli Akdeniz depremine ilişkin detaylar belli oldu.

Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından anlık olarak takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, merkezi ve derinliği gibi veriler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılıyor. Akdeniz'de Nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel depremler listesinde, Akdeniz'de meydana gelen depremin detaylarına ulaşmak mümkün. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve etkileri anlık olarak paylaşılıyor. AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız

Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız 1 Şubat 2025 Son Depremler Akdeniz ve Türkiye Genelinde Son Deprem Verileri (01 Şubat 2025) 16:51:20 | Büyüklük: 3.6 | Derinlik: 3.4 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.6 | 3.4 km | Akdeniz | İlksel 16:47:37 | Büyüklük: 3.2 | Derinlik: 1.2 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.2 | 1.2 km | Akdeniz | İlksel 16:34:31 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 3.6 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.0 | 3.6 km | Akdeniz | İlksel 16:31:39 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 4.9 km | Lokasyon: Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | Durum: İlksel

| 1.8 | 4.9 km | Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel 16:29:55 | Büyüklük: 4.2 | Derinlik: 6.4 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 4.2 | 6.4 km | Akdeniz | İlksel 16:07:26 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 2.4 | 5.0 km | Akdeniz | İlksel 15:51:43 | Büyüklük: 3.8 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.8 | 5.0 km | Akdeniz | İlksel 14:54:41 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 2.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.0 | 2.0 km | Akdeniz | İlksel 14:26:14 | Büyüklük: 2.6 | Derinlik: 2.7 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 2.6 | 2.7 km | Akdeniz | İlksel 14:17:08 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | Durum: İlksel

| 3.0 | 5.0 km | Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel 14:13:42 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 3.0 | 5.0 km | Akdeniz | İlksel 14:09:58 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 7.7 km | Lokasyon: Pınaryolu-Refahiye (Erzincan) | Durum: İlksel

| 2.1 | 7.7 km | Pınaryolu-Refahiye (Erzincan) | İlksel 14:00:54 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel

| 2.4 | 5.0 km | Akdeniz | İlksel 13:55:07 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 5.9 km | Lokasyon: Edremit Körfezi (Ege Denizi) | Durum: İlksel Kaynak: Haber Merkezi

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