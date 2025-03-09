GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EĞİTİM Haberleri

9 Mart 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak? 9 Mart Pazar ÖSYM Sınav Takvimi 2025

9 Mart 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak? 9 Mart Pazar ÖSYM Sınav Takvimi 2025
9 Mart 2025’te, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) en önemli sınav olacak. 81 ilde yapılacak olan sınavda 120 binin üzerinde aday yer alacak. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde çoktan seçmeli sorular sorulacak. Sınavın detayları ve başvuru bilgileri ise merak ediliyor.

9 Mart 2025'te, sınav heyecanı yaşayan adaylar için önemli bir gün olacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YDS 1, bu hafta sonunun en büyük sınavı olacak. Peki, 9 Mart 2025'te hangi sınavlar yapılacak? İşte detaylar!

Hafta Sonu Sınav Takvimi: 8-9 Mart 2025

Bu hafta sonu, ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapılacak. 9 Mart Pazar günü yapılacak olan sınav, 81 ilde ve 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Bu sınavda, 120 bin 261 aday yer alacak.

2025-YDS/1 Sınavı Detayları

YDS, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Ayrıca, engelli adaylar için 30 dakika ek süre verilecek.

Sınav, 5 dilde çoktan seçmeli sorularla yapılacak; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça. Diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınavda emniyet personeli de dahil olmak üzere 17 bin 478 kişi görev yapacak.

ÖSYM, sınav sonuçlarının 4 Nisan 2025'te açıklanacağını duyurdu. Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğu belirtildi.

Sınava Katılacak Adaylar İçin Uyarılar

Kimlik kartı kaybeden veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden sınav günü saat 10.00'a kadar kimlik temin edebilecekler.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav için 322 engelli adayın katılacağını ve engelli adaylara uygun sınav ortamlarının sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER