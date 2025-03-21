KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU 2025 SORGULAMA EKRANI | Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu nasıl öğrenilir?
21 Mart Kaymakamlık sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaların haftalardır beklediği Kaymakamlık sonuçları için beklenen tarih geldi. Kaymakamlık sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı sınavın katılımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı...
Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından sorgulanabilir hale gelecek. 2025 yılı için yapılan Kaymakamlık sınavı, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi ile tamamlandı. Binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
Sınav sonuçlarının ardından mülakat süreci başlayacak ve mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecek. Peki, 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar..
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Mart Cuma günü erişime açılacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”