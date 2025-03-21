KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU 2025 SORGULAMA EKRANI | Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu nasıl öğrenilir?

21 Mart Kaymakamlık sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaların haftalardır beklediği Kaymakamlık sonuçları için beklenen tarih geldi. Kaymakamlık sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı sınavın katılımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı...

Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından sorgulanabilir hale gelecek. 2025 yılı için yapılan Kaymakamlık sınavı, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi ile tamamlandı. Binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Sınav sonuçlarının ardından mülakat süreci başlayacak ve mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecek. Peki, 2025 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar..

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Mart Cuma günü erişime açılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU DEĞERLENDİRMESİ

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Kaynak: Haber Merkezi