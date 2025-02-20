Konya Akören’de Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya Akören’de soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Yetkililerden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Akören'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Akören'de kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilme ihtimali konuşulurken, yetkililerden gelecek duyuru merak ediliyor.
Akören'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışının başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, 21 Şubat 2025 Cuma günü Akören'de okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Şehir genelinde bazı bölgelerde tatil kararı alınırken, Akören'de de böyle bir kararın olup olmayacağı valilik tarafından duyurulacak.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Akören'de Kar Tatili Var Mı?
Akören'de yoğun kar yağışının etkili olması sebebiyle öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak şu ana kadar Konya Valiliği'nden Akören ilçesi için herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.
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