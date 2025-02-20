Konya Akşehir’de Okullar Tatil Mi, Açıklama Geldi Mi? Konya Valiliği Duyurdu! Akşehir’de 20-21 Şubat Okullar Var Mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20-21 Şubat tarihlerinde Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Akşehir ve diğer ilçelerde tatil olan okullar hakkında bilgiler.

Konya'da Okullar Tatil Mi? Açıklama Geldi Mi? 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 20 Şubat Perşembe Konya Akşehir'de Okullar Tatil Mi? Konya'nın Akşehir ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konya Valiliği tarafından yapılan son açıklamalara göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ancak Akşehir için özel bir duyuru yapılmadığı takdirde eğitim öğretim devam edecek. Güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Konya Akşehir'de 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat tarihlerinde Konya'da tatil olan okullar merak konusu olmaya devam ediyor. Konya Akşehir'de 21 Şubat Cuma günü okullar var mı diye araştıran vatandaşlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konya Valiliği ve Akşehir Kaymakamlığı'ndan gelecek duyurular doğrultusunda haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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