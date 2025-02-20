Konya Ilgın’da Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Konya Ilgın’da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya Ilgın’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

Konya Ilgın'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Konya Ilgın'da kar yağışının etkisiyle, öğrenciler ve veliler 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, bu soruya yanıt aranmaya devam ediyor. Yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

Konya Ilgın'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Konya Ilgın'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündemde olurken, Konya Ilgın'da da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Konya Ilgın'da okullar tatil mi? İşte yanıtı…

21 Şubat 2025 Cuma Günü Konya Ilgın'da Kar Tatili Var Mı?

Konya Ilgın'da olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, Konya Valiliği'nden henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru gelmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi