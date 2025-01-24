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MEB’den özel okul kıyafetleriyle ilgili yeni karar

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MEB’den özel okul kıyafetleriyle ilgili yeni karar
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin formalarının, devlet okullarında olduğu gibi serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de 6 Aralık 2024'te yayımlanan hükümler gereği, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki marka lisans sözleşmesi yapan özel okullarda, veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarında okul formaları alınacak.

Özel okullarca, velilere okul formalarını elektronik ticaret platformu üzerinden almalarına yönelik yapılan dayatmalara izin verilmeyecek. Bu dayatmayla karşılaşan veliler, buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden temin edebilecek.

Diğer yandan veliler, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.

Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen olmayacak

Özel okullar kıyafetleri belirlerken, devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulu ile öğretmenler kurulunun görüşlerini alacak. Okul müdürlüğünce belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar da bulunmayacak.

Bu kapsamda, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Kıyafetler okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.

Kıyafetler, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda, ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Kaynak: AA

  • #Milli Eğitim Bakanlığı #Özel Okul

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