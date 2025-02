MEGA akıl ve zeka oyunları turnuvasında heyecan dolu final! Akıl zeka oyunlarında Meram’ı temsil edecek okullar belli oldu

Meram Belediyesinin ödüllü yeni nesil eğitim öğretim projesi MEGA kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasının ilçe finali Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birbirinden heyecanlı karşılaşmaların yaşandığı finallerde kazananlar Konya geneli yarışmalarda Meram’ı temsil edecekler.

Meram Gelişim Akademisi MEGA kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nın ilçe finali birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz ve Eğitim-Bir-Sen Meram Şube Başkanı Başkanı Cavit Arıtürk, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde final heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı.

FİNALLER BİRBİRİNDEN HEYECANLI MÜCADELELERE SAHNE OLDU

Meram'da eğitim gören ilkokul ve ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları finalleri 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışmaya ilkokullarda 5 kategoride 31 okuldan 150 öğrenci, ortaokullardan ise 5 kategoride 29 okuldan 121 öğrenci katıldı. Karşılaşmalar sonunda ilkokullarda; Kemal Hatipoğlu İlkokulu birinci, Kozağaç Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği İlkokulu ikinci, İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokullarda ise Ticaret Borsası Ortaokulu birincilik, Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu ikincilik, Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu da üçüncülük aldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un elinden aldılar. Her oyun türünde ve sınıf seviyesinde belirlenen birinciler, Konya genelinde yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Meram'ı temsil edecekler.

BAŞKAN KAVUŞ; "MEGA'NIN BAŞARISINDA BİR ÖNEMLİ PAY DA EĞİTİM CAMİAMIZIN VE AİLELERİMİZİN FEDAKARLIKLARIDIR”

Ödül töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi olarak, eğitime ve çocukların gelişimine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Bu amaçla hayata geçirdikleri Meram Gelişim Akademisi (MEGA)'nın, kısa sürede önemli başarılara imza atarak ilçede eğitim gören her çocuğa dokunmayı başardığını söyledi. MEGA'nın her yaş gurubu için ayrı bir eğitim verdiğini aktaran Başkan Kavuş, "MEGA'nın ulaştığı okul sayısı 160'ı buldu. Buralarda eğitim gören çocuklarımıza eğitim desteklerinden okulların fiziki şartlarının düzeltilmesine kadar her yönden destek veriyoruz. Bizim çabalarımızın yanında projenin başarısında en büyük paylardan biri de, eğitimcisinden yöneticisine kadar tüm milli eğitim camiası ve ailelerimizin fedakarlıklarıdır.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "CESARET VE ÖZGÜVEN İSTEYEN BU YARIŞMAYA KATILAN TÜM ÇOCUKLARIMI KUTLUYORUM”

Uygun durumda bulunan okullara açtıkları Akıl Zeka Sınıflarının da MEGA Projesinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Akıl ve Zeka Sınıflarında yetişen çocuklarımızın katıldığı bu yarışma projenin başarısını gözler önüne seriyor. Öncelikle bu özel yarışmaya katılan tüm çocuklarımı, finale yükselenleri ve dereceye giren tüm öğrencileri kutluyorum. Yarışmaya katılmış olmak bile gurur duyulacak bir başarıdır. Çünkü önemli bir başlangıçtır. Bu yarışmaya katılmak, cesaret ve özgüven gerektiren önemli bir adımdır. Çocuklarımız bu adımı atarak, bilgiye ve öğrenmeye olan tutkusunu gösterdi. Finale kalmak, yarışı birinci bitirmek elbette güzeldir; ancak burada sergilediğiniz gayret, hassasiyet ve cesaret de en az bunlar kadar değerli ve takdire şayandır. Yarışmalarda derece alan öğrencilerimizi de özellikle tebrik ediyor, ilçemizi temsil edecekleri Konya Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında kendilerine başarılar diliyorum.”

Etkinlik, ödül töreni ve çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi