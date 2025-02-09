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Necmettin Erbakan Üniversitesinden Uluslararası Başarı: “Yükseköğretimin Oscar’ı”nda Finalde

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesinden Uluslararası Başarı: “Yükseköğretimin Oscar’ı”nda Finalde
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), uluslararası yükseköğretim alanında en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Times Higher Education (THE) Awards Asia 2025’te büyük bir başarıya imza attı.

NEÜ, yürütücülüğünü Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak'ın yaptığı "Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi” projesiyle, THE Awards Asia 2025, "Yılın Araştırma Projesi: Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler” kategorisinde Türkiye'den finale kalan tek üniversite olma başarısını gösterdi.

Her yıl yükseköğretimde liderlik ve yenilikçi projeleri ödüllendiren uluslararası bir organizasyon olan THE Awards Asia, "Yükseköğretimin Oscar'ı” olarak anılıyor. 2025 yılı için her kategoride 8 üniversitenin finale kaldığı organizasyonda, Türkiye'den yalnızca üç üniversite yer alırken, Necmettin Erbakan Üniversitesi, "Yılın Araştırma Projesi: Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler” kategorisinde Türkiye'den finale kalan tek üniversite oldu. 

Organizasyonda finale kalan projenin yürütücülüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak üstlenirken, projede araştırmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve Doç. Dr. Mustafa Sarıtepeci, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Sibel Somyürek ve Prof. Dr. Tolga Güyer, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu ile Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Doç. Dr. Ufuk Akbaş görev aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversitemizin uluslararası alanda böylesine prestijli bir ödülde finale kalması, akademik kadromuzun özverili çalışmalarının bir sonucu ve bilimsel araştırmalara verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu başarı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin yükseköğretimdeki yenilikçi vizyonunu ve küresel ölçekte rekabet edebilirliğini kanıtlamaktadır. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
THE Awards Asia 2025 ödülleri, 22 Nisan 2025 tarihinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek THE Asya Üniversiteleri Zirvesi'nin gala gecesinde sahiplerini bulacak. 

 

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