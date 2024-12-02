NEU PRESS Latin Amerika’da

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS), Amerika Kıtası’nın en büyüğü, dünya kitap fuarları içerisinde 4. sırada yer alan “Guadalajara Uluslararası Kitap Fuarı”nda yerini aldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız ve NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, çeşitli akademik temaslarda bulunmak üzere fuara katıldı.
Türkiye Milli Standında yerini alan NEU PRESS'i ziyaret eden Meksika Büyükelçisi Murat Selim Esenli'ye, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyarette Büyükelçi Murat Selim Esenli'ye, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından kitap taktim edilerek, üniversite ve yayınevi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.
Frankfurt, Londra, Pekin, Bologna, Abu Dabi, Şarika (Sharjah) gibi dünyaca ünlü birçok kitap fuarına katılım gösteren NEU PRESS, 38'inci kez düzenlenen fuarda özellikle Meksika, Kolombiya, Şili ve Arjantin'deki akademik ve üniversite yayıncılarıyla görüşmeler ve iş birliği anlaşmaları planlamaktadır.
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