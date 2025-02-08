Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında, çocukların Türkçe alan becerileri başta olmak üzere bütüncül gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamak amacıyla yeni eğitim materyalleri hazırlandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, okul öncesi dönemde çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını desteklemek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda çocukların dil becerilerini geliştirmek ve kelime hazinelerini zenginleştirmek amacıyla "Okul Öncesi Çocukları İçin Şiirler", "Okul Öncesi Çocukları İçin Tekerlemeler" ve "Okul Öncesi Çocukları İçin Parmak Oyunları" başlıklı eğitim materyalleri hazırlandı.
Dil gelişimleri desteklenecek
Çocuk dostu terimler kullanılarak hazırlanan materyaller, çocukların ses bilgisel farkındalığını artırmayı, dil gelişimlerini desteklemeyi ve bütüncül gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamayı amaçlıyor.
Eğitim materyallerinde yer alan içerikler, çeşitli temalar doğrultusunda şekillendirildi ve her içerikte kazandırılması hedeflenen kelimelere yer verildi.
Her içeriğin devamında hedeflenen kelimelerin edinim sürecini destekleyecek etkinlik örnekleri de geliştirildi.
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