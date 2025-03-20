ÖSYM sonuç tarihini açıkladı! Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavın sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kaymakamlık sınavının sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte Kaymakamlık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar...
10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Kaymakamlık başvuru işlemleri tamamlandı ve 23 Şubat'ta sınav gerçekleştirildi. Şimdi ise adaylar, Kaymakamlık sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. Kaymakamlık 2025 sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. İşte son durum ve önemli detaylar...
KAYMAKAMLIK SINAVI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kaymakamlık sınavı 2025 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden giriş yapılarak öğrenilecek.
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