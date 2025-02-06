YKS BAŞVURULARI BAŞLADI | YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS’nin 1.2.3. Oturumu TYT, AYT, YDT ücreti ne kadar, ödeme yerleri neresi?

Lise son sınıf ve lise mezunu öğrencilerinin katılım sağlayabileceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan dorukta. Üniversite sınavına katılabilemek için ilk olarak başvuru işleminin ardından ise sınav ücretinin bankaya yatırılması gerekiyor. Bu adımları tamamlayan adaylar, sınav tarihinden önce resmi sınav giriş belgesine erişim sağlayabiliyor. Peki 2025 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman? İşte üniversite sınavı bilgisi...
YKS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Bugün (6 Şubat) başlayan YKS başvuru işlemleri 3 Mart'ta sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.
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YKS SINAV - BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav - başvuru ücreti her oturum için 450 TL olduğu açıklandı.
ÖDEME YERLERİ
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)