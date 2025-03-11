YKS geç başvuru tarihi ne zaman 2025? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT ne zaman? İşte üniversite sınavı tarihleri

2025 YKS geç başvuru dönemi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak adaylar, başvurularını tamamlamaları gerektiğini unutmamalı. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, geç başvuru işlemleri için araştırmalara başladı. Peki, 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte üniversite sınavı tarihleri ve detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erdi. Bu süreyi kaçıran adaylar için YKS geç başvuru dönemi bugün itibariyle açılacak. Ancak, geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 daha fazla olacak. Peki, YKS geç başvurusu nasıl yapılır ve geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar. YKS GEÇ BAŞVURU 2025 TARİHİ NE ZAMAN? YKS geç başvuru ekranı henüz aktif olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında, haberimizi güncelleyerek paylaşacağız. YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart saat 23:59'da sona erecek. YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? YKS geç başvuru ücreti her oturum için 675 TL olacak.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? YKS geç başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT 2025 TARİHLERİ TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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