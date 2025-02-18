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ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Gram altın güne nasıl başladı? Canlı altın fiyatları

Sibel Elmas
Muhabir
ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Gram altın güne nasıl başladı? Canlı altın fiyatları
Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 18 Şubat Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 17 Şubat altın fiyatları

17 Şubat 2025 Salı günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)

Gram Altın (Tüm): Alış 3.428 TL – Satış 3.447 TL

Gram Altın (Bozuk): Alış 3.435 TL – Satış 3.454 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

22 Ayar Altın: Alış 3.130 TL

18 Ayar Altın: Alış 2.516 TL

14 Ayar Altın: Alış 1.966 TL

Gremse Altın: Alış 55.100 TL – Satış 56.010 TL

Ata Lira: Alış 22.835 TL – Satış 23.105 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: Alış 22.045 TL – Satış 22.515 TL

Yarım Altın: Alış 11.060 TL – Satış 11.305 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.525 TL – Satış 5.670 TL

(Sibel Elmas)

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