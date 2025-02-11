Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti! Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. Asgari ücretli çalışan 1 tane Cumhuriyet altını bile alamıyor. Bakın Cumhuriyet altını ne kadar oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi paketleriyle yükselişini hızlandıran altında bir eşik daha aşıldı. Altın fiyatlarında görülmemiş sert artışlar yaşanıyor. Cumhuriyet altını fiyatı net asgari ücretin üstüne çıktı.
Cumhuriyet altını ne kadar?
2003 yılında bir asgari ücretle yaklaşık 2,5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu durum 2025'te tersine döndü. Net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu dönemde güncel verilere göre Cumhuriyet altını 22.300 lirayı ilk kez test etti.
Kaynak: Haber Merkezi