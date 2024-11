Dana ve kuzu kesim fiyatı arttı! Dana ve kuzu karkas et kesim fiyatı kaç TL?

Dana ve kuzu karkas et kesim fiyatının kaç TL olduğunu, Ulusal Kırmızı Et Konseyi resmi internet sitesinden duyurdu.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi güncel dana ve kuzu karkas et kesim fiyatını açıkladı. Her hafta Perşembe günü açıklanan fiyatlara göre, güncel dana ve kuzu karkas et kesim fiyatı belli oldu.

DANA VE KUZU KESİM FİYATLARI ARTTI

Geçen haftaya göre dana karkas et kesim fiyatı 15,39 TL artarken, kuzu karkas et kesim fiyatında ise 7,73 TL'lik bir yükseliş yaşandı.

DANA KARKAS ET KESİM FİYATI KAÇ TL?

Bölgelere göre değişiklik gösteren dana kuzu karkas et kesim fiyatları haftayı yükselişle kapattı.

Geçen hafta ortalama 332,60 TL olan dana karkas et kesim bu hafta yükselişle, 347,99 TL'den haftayı kapattı.

KUZU KARKAS ET KESİM FİYATI KAÇ TL?

Sürekli yükselişini sürdüren kuzu karkas et kesim fiyatları bu hafta da yükselişini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta 389,11 TL olan kuzu karkas et kesim fiyatı bu hafta 398,40 TL'den işlem görüyor.

Bölgelere göre dana karkas et kesim fiyatları

Ege Bölgesi: 350,50 TL/Kg

Akdeniz Bölgesi: 337,00 TL/Kg

Marmara Bölgesi: 349,00 TL/Kg

İç Anadolu Bölgesi: 345,60 TL/Kg

Doğu Anadolu Bölgesi: 352,50 TL/Kg

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 341,70 TL/Kg

Karadeniz Bölgesi: 355,90 TL/Kg

Ortalama: 347,39 TL

Bölgelere göre kuzu karkas et kesim fiyatları:

Ege Bölgesi: 415,00 TL/Kg

Akdeniz Bölgesi:377,50 TL/Kg

Marmara Bölgesi: 413,40 TL/Kg

İç Anadolu Bölgesi: 394, 50 TL/Kg

Doğu Anadolu Bölgesi: 390,00 TL/Kg

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 387,50 TL/Kg

Karadeniz Bölgesi: 400,00 TL/Kg

Ortalama: 396,84 TL

(Mustafa İlker Şen)