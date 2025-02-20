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Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak, ne zaman ödenecek? Emekli Bayram İkramiyesi 2025 için toplantı yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

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Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak, ne zaman ödenecek? Emekli Bayram İkramiyesi 2025 için toplantı yapıldı mı, ne zaman yapılacak?
2025 emekli ikramiyesi miktarıyla ilgili beklentiler devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenecek olan ikramiyenin ne kadar olacağı ve ne zaman duyurulacağı, emekli vatandaşlar ve diğer hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca, emekli bayram ikramiyesinin bu yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınıp alınmayacağı da gündemdeki önemli sorular arasında yer alıyor.

Her yıl iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlaması nedeniyle, emekliler ve hak sahipleri ikramiye miktarının ne kadar olacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili sorular günden güne artarken, 2025 yılı için ödenecek ikramiyenin miktarı ve ödeme tarihiyle ilgili son açıklamalar da araştırılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YARIN AÇIKLANIR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK'da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmemektedir. Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödendiğini belirtmek isterim. Bayram ikramiyesine bir iyileştirme olursa bunun ne kadar olacağı ile ilgili soruya gelince muhtemelen 3 bin 500 TL veya 4 bin TL seviyesine getirileceğini tahmin ediyorum."

GEÇEN YIL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2024 yılında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Geçen yılki bayram ikramiyesi ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda, 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında emeklilere ödenebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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