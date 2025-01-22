GSS Primi Ne Kadar 2025? 30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar? Part-Time Çalışanlar Ne Kadar Prim Öder? Tarım İşçileri ve Şoförler Ne Kadar Prim Ödeyecek?

2025 yılı için sigorta primi tutarları açıklandı. Asgari ücretle çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri personelinin sigorta primleri artarken, ayda 30 gün çalışanlar için prim tutarı 8.776,86 TL olarak belirlendi. Ayrıca, emekli işçiler, tarım işçileri, part-time çalışanlar, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta primlerinde de değişiklikler yaşandı.

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla SGK prim ödemelerinde önemli bir artış yaşanıyor. Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcılar için sigorta primi 8.776,86 TL olarak belirlendi, bu da geçen yıla göre yüzde 33,75'lik bir artışı işaret ediyor. Emekli işçiler için de prim tutarı 8.386,77 TL olarak belirlendi.

2025 Yılı SGK Prim Tutarlarında Değişiklikler Devam Ediyor

Tarım işçileri, şoförler ve sanatçılar da sigortalı olabilmek için kendi primlerini ödeyebiliyor. 2025 yılı itibarıyla tarım işçileri için 30 günlük prim tutarı 8.791,90 TL olarak belirlenirken, şoförler ve işsizlik sigortasından yararlanan sanatçılar için bu tutar 9.231,95 TL olacak. Part-time çalışanlar içinse, işsizlik sigortasından yararlanmayanların prim tutarı 8.321,76 TL, yararlananların ise 9.101,93 TL olarak belirlendi.

GSS Primi Ne Kadar 2025?

2025 yılında sigortalı bir işte çalışmayan, bakmakla yükümlü olmayan kişiler için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi aylık 780,17 TL olarak belirlendi. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda bu primler devlet tarafından karşılanacak.

Ayda 30 Gün Çalışan Gündelikçi İçin Sigorta Primi Ne Kadar?

Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar için 2025 yılında ödenecek sigorta primi 8.776,86 TL olarak belirlendi.

Emekli İşçiler İçin 30 Günlük Prim Ne Kadar?

Ayda 30 gün çalışan emekli işçiler için prim tutarı 8.386,77 TL olacak.

Tarım İşçileri ve Şoförler Ne Kadar Prim Ödeyecek?

Tarım işçileri için 30 günlük sigorta primi 8.791,90 TL olarak belirlenirken, şoförler ve sanatçılar işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecek.

Part-Time Çalışanlar Ne Kadar Prim Öder?

Part-time çalışanlar için 30 günlük prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, yararlananlar için ise 9.101,93 TL olarak belirlendi.

2025 Yılında GSS Primi Ne Kadar?

2025 yılı için GSS primi, aylık 780,17 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi