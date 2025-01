Karkas et kesim fiyatları yükseldi! Kasaplardaki kırmızı et fiyatlarını etkiler mi?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından her hafta açıklanan kuzu ve dana karkas et kesim fiyatlarında artış yaşandı.

Her hafta Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından açıklanan dana ve kuzu kesim fiyatları belli oldu. Kesim fiyatları kasaplardaki kırmızı et fiyatlarını etkiler mi? Kuzu ve dana karkas kesim fiyatları, hem üreticiyi hem de tüketiciyi yakından etkiliyor. Dana ve kuzu kesim fiyatları, kasaplarda satışa sunulan kırmızı etin fiyatıyla doğrudan bağlantılı. Kesim fiyatlarının artması, kırmızı et fiyatlarını da doğrudan yükseltiyor. Dana karkas et kesim fiyatları arttı! 16 Ocak tarihinde açıklanan ortalama dana karkas et kesim fiyatı 371,44 TL iken, en son açıklanan fiyat 384,76 TL'ye yükseldi. Böylece bir hafta içinde dana karkas et kesim fiyatı 13,32 TL arttı. Kuzu kesim fiyatı yükselişte! Kuzu karkas et kesim fiyatı, her hafta yükselişini sürdürüyor. 16 Ocak tarihinde açıklanan ortalama kuzu karkas et kesim fiyatı 447,44 TL iken, fiyat 454,36 TL'ye çıkarak artış gösterdi. Kuzu kesim fiyatı, bir haftada 6,99 TL yükseldi. Bölgelere göre dana karkas et kesim fiyatları Ege Bölgesi: 385,00 TL/Kg Akdeniz Bölgesi: 375,00 TL/Kg Marmara Bölgesi: 382,40 TL/Kg İç Anadolu Bölgesi: 386,70 TL/Kg Doğu Anadolu Bölgesi: 387,50 TL/Kg Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 380,00 TL/Kg Karadeniz Bölgesi: 396,70 TL/Kg Ortalama: 384,76 TL Bölgelere göre kuzu karkas et kesim fiyatları Ege Bölgesi: 511,70 TL/Kg Akdeniz Bölgesi: 437,50 TL/Kg Marmara Bölgesi: 522,00 TL/Kg İç Anadolu Bölgesi: 436,40 TL/Kg Doğu Anadolu Bölgesi: 403,75 TL/Kg Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 432,50 TL/Kg Karadeniz Bölgesi: 436,70 TL/Kg Ortalama: 454,36 TL (Mustafa İlker Şen)

