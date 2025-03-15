Kesme altın satışında düzenleme!

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, satışlardaki suistimali engellemek amacıyla kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, “kesme altın“ olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Son dönemde "kesme altın" ya da "çekili altın" olarak bilinen kıymetli madenlerin alım satımında yaşanan artış, beraberinde suistimalleri ve şikayetleri de getirdi.

Standart bir niteliğe sahip olmayan bu ürünlerin yatırım amacıyla gerçek kişilere satışındaki belirsizlikler, hem vatandaşları hem de sektör temsilcilerini rahatsız ediyordu.

Bu durum, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesi için yetkilileri harekete geçirdi.

VATANDAŞLARA KESME ALTIN SATILAMAYACAK

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

DÜZENLEME ELİNDE KESME ALTIN ALANLARI ÜZDÜ

Uzun süredir satışı yapılan kesme altını elinde tutanlar için düzenleme hayal kırıklığına neden oldu.

Yasaklama ile piyasası düşen kesme altını elden çıkartmak isteyenler hurda fiyatına düşük değerden satmak zorunda kalacak.

YURT DIŞINA ÇIKARILABİLECEK TUTAR YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.

Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan sağlandı.

FİZİKİ TESLİMATSIZ İŞLEMLER KAMBİYO SAYILACAK

Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

- Türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi için kurumlar arası işbirliği

YURT DIŞI TÜREV İŞLEMLERE YENİ DÜZENLEME

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla değişikliğe gidildi.

Söz konusu işlemler Türk parası olarak yapılan transferleri de kapsıyor.

YETKİSİZ İŞLEMLERE YAPTIRIM KARARI

Ayrıca, yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerekli tedbirlerin alınması için de düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

Yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da düzenlemede yer aldı.

Kaynak: AA