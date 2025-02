Kırşehir’de Kırmızı Et Fiyatlarında Artış Yaşanıyor! Kırşehir güncel dana ve kuzu kesim fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan veriler, Kırşehir'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Besicilerin kazanç elde ettiği bu artış, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarında yükselmeye yol açtı.

Dana Et Kesim Fiyatı Ne Kadar Yükseldi?

Dana karkas et kesim fiyatı, geçtiğimiz haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine çıktı. Geçen hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatındaki bu artış, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebinin artmasından kaynaklanıyor. Besiciler bu artıştan kazanç sağlarken, yüksek fiyatlar tüketiciler için zorluk yaratıyor.

Kuzu Et Fiyatı da Yükseldi Mi?

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artış göstererek 462,39 TL oldu. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, Kırşehir'deki kırmızı et fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu artış, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından dikkat çeken bir gelişme.

Fiyatlardaki Artışın Sebepleri Nedir?

Kesim fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve et talebindeki artışa bağlanabilir. Bu durum, besicilerin daha yüksek fiyatlarla kesim yapmasına yol açarken, tüketicilerin kırmızı et almak için daha fazla ödemek zorunda kalmalarına neden oluyor. Artan maliyetler ve talep dengesindeki değişiklikler, et fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Kırşehir'de Kırmızı Et Fiyatları Ne Durumda?

Kırşehir'de dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu artış, kırmızı etin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve talebin fazla olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.