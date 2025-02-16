Ocakta 605 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 605 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 605 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 108 yurt içi satış ve teslim belgesi ile 5 hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 16, resen 1 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
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