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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 30 Ocak 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 30 Ocak 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 30 Ocak Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 30 Ocak Konya altın fiyatları

30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın (Tüm): Alış 3.136 TL - Satış 3.153 TL

Gram Altın (Bozuk): Alış 3.144 TL - Satış 3.160 TL

22 Ayar Altın: Alış 2.870 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

18 Ayar Altın: Alış 2.307 TL

14 Ayar Altın: Alış 1.801 TL

Gremse Altın: Alış 50.380 TL - Satış 51.340 TL

Ata Lira: Alış 20.855 TL - Satış 21.175 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: Alış 20.175 TL - Satış 20.630 TL

Yarım Altın: Alış 10.110 TL - Satış 10.380 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.050 TL - Satış 5.190 TL

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