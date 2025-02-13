Tarım Ve Hayvancılık Destek Projesi 2025 Başvuru Şartları ve Takvimi | Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek başvurusu ne zaman?, Kredi nasıl Alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi“ni başlatıyor. Proje kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecek. Başvuru tarihleri ve şartları 2025 yılı için bakanlık tarafından resmi olarak duyuruldu. Peki, Tarım Ve Hayvancılık Destek Projesi 2025 başvuru şartları nelerdir? Başvuru ne zaman ve kredi nasıl alınır?

2025 yılına ilişkin tarım ve hayvancılık destek projesi başvuru tarihleri ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek ve hayvancılık sektörünü güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçirme kararı aldı. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen bir çalışma ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere dağıtılacak.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Başvuru Tarihleri

2025 yılında gerçekleştirilecek olan Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi'ne başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu. Proje kapsamında, hayvancılık sektörüne verilecek desteklerin, kırsaldaki aile işletmelerine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu desteklerin, sektördeki üreticilerin rekabet gücünü artırarak daha verimli bir hayvancılık alanı oluşturulması hedefleniyor.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Kimler Başvurabilir?

Projeye başvuruda bulunabilecekler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yetiştiriciler,

TÜRKVET sistemine kayıtlı, en fazla 200 büyükbaş kapasitesine sahip işletme sahipleri,

Yeni işletme açarak başvuran yetiştiriciler de bu kapasite şartına tabidir.

Her yetiştirici sadece bir işletme için başvuruda bulunabilirken, aynı haneden yalnızca bir kişi başvurabilir. Başvuru sahibi, işletmenin bulunduğu il veya ilçede ikamet etmek zorundadır. Veteriner Hekimler, Ziraat ve Gıda Mühendisleri de yeni işletme açarak projeye katılabilir.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvurular, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. Süreç 10 Şubat 2025'te başlayacak ve 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir. Başvuru sırasında şu belgeler talep edilecektir:

Başvuru formu,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İlgili meslek grupları için diploma veya çıkış belgesi (varsa),

Hayvancılıkla ilgili eğitim belgeleri (varsa),

Şehit yakını, gazi veya engelli olduğuna dair belge (varsa),

Tarımsal amaçlı örgüt üyelik belgesi (varsa).

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından incelenecek ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Öncelikli başvuru sahipleri şunlardır:

Deprem veya besi bölgesinde bulunanlar,

Kadın yetiştiriciler,

Genç çiftçiler (41 yaş altı),

İşletmesini daha önce açmış olanlar,

Hayvancılıkla ilgili eğitim belgelerine sahip olanlar.

Puan sıralamasına göre belirlenen liste, TİGEM'e (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) gönderilecek ve hak sahipleri bilgilendirilecektir.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Finansmanı ve Destekler

Hak sahiplerine en az 5, en fazla 15 baş (Veteriner Hekimler ve Ziraat/Gıda Mühendisleri için 30 başa kadar) etçi ırk damızlık gebe düve sağlanacaktır. Desteklerden faydalananlar Ziraat Bankası'nın Temel Hayvancılık Kredisi'nden de yararlanabileceklerdir. Hayvan bedelleri, TİGEM'in güncel satış fiyatlarına göre belirlenecek ve peşin ya da kredi ile ödeme imkanı sunulacaktır.

Projede sağlanan hayvanlar, bir yıl süreyle TARSİM sigortası kapsamında olacak, ikinci yılın sigorta masrafları yetiştirici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, hayvan tesliminden itibaren 12 ay boyunca bakım ve besleme gideri desteği verilecek, her hayvan için aylık 1.500 TL ödeme yapılacaktır.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Projesi Uygulama Takvimi

Başvuru süreci ve değerlendirme aşamalarına ilişkin önemli tarihler:

Başvuruların alınması: 10-28 Şubat 2025,

10-28 Şubat 2025, Başvuruların sisteme girişleri ve değerlendirme süreci: Mart 2025,

Mart 2025, Hak sahiplerinin belirlenmesi: Mart 2025 sonu,

Mart 2025 sonu, Hayvan teslimleri ve kontrol süreci: Nisan 2025'ten itibaren 12 ay boyunca düzenli denetimler.

Önemli Hususlar Projeden yararlanan yetiştiriciler, aldıkları hayvanları en az iki yıl boyunca satamayacaktır. Kontroller düzenli olarak yapılacak ve mücbir sebep dışında hayvan satışına izin verilmeyecektir. Ayrıca, suni tohumlama için uygun teknik donanıma sahip il müdürlüklerine donmuş sperma desteği sağlanacaktır.

Tarım ve Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, tarım ve hayvancılık kredisi almak için çeşitli finansman kaynaklarına başvurabilirler. Bu krediler genellikle işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenir ve uygun geri ödeme koşullarıyla destek sağlar. Tarım ve hayvancılık kredisi almak isteyen işletmeler, ilgili bankalara başvurarak gerekli bilgileri ve belgeleri sunarak başvuru sürecini tamamlayabilirler.

2025 Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Başvuru Şartları

2025 yılı için belirlenen Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi başvuru şartlarına ilişkin detaylar yakında açıklanacak. Ancak genel olarak, destek paketlerinden faydalanmak isteyen işletmelerin belirli kriterlere uygun olmaları ve gerekli başvuru süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, destek paketlerinin amacına uygun olarak belirlenmiş olup, başvuru sahiplerinin bu kriterlere uygun şekilde başvuru yapmaları önem taşımaktadır.

DAMIZLIK ETÇİ GEBE DÜVE ALIM DESTEĞİ 2025-2026 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

Uygulanan İş Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süre (Gün/İş Günü) Başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile müracaatların alınması (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) 10.02.2025 28.02.2025 19 gün Başvuruların Sisteme / Excel formuna girilmesi ve listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) 01.03.2025 07.03.2025 Başvuru süresi boyunca + 5 iş günü İl/İlçe müdürlüklerince oluşturulan listelerin, il müdürlüklerince il listesi haline getirilmesi ve HAYGEM'e gönderilmesi (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) 08.03.2025 12.03.2025 3 iş günü Başvuruların HAYGEM tarafından değerlendirilmesi (HAYGEM) 13.03.2025 19.03.2025 5 iş günü HAYGEM tarafından oluşturulan ülke geneli başvuru listelerinin puan sıralaması yapılmış şekilde TİGEM'e gönderilmesi (HAYGEM) 20.03.2025 21.03.2025 2 iş günü TİGEM tarafından hak sahipleri bilgilendirilerek, hayvan teslim işlemlerinin başlatılması (TİGEM) 22.03.2025 ………. ……. iş günü TİGEM tarafından hayvan satışı yapılan işletmelerin ve verilen hayvan listelerinin HAYGEM'e ve ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilmesi (TİGEM) Hayvan teslim tarihi Hayvan teslim tarihinden itibaren 5 iş günü 5 iş günü Hayvanlarını teslim alan yetiştiricilerin teslim aldıkları hayvanların ve işletmenin bakım besleme gideri bedeli ödemelerine esas olmak üzere 12 ay süresince her ay kontrol edilmesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) Hayvan teslimini takip eden ayın ilk iş günü Hayvan teslimini takip eden ayın ilk iş gününden itibaren 5 iş günü 5 iş günü (her ay) İl ve ilçe müdürlüklerince her ay yapılacak kontrollere göre hazırlanacak icmallerin İl Müdürlüklerine gönderilmesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) Hayvan teslimini takip eden ayın ilk iş günü Hayvan teslimini takip eden ayın ilk iş gününden itibaren 5 iş günü 5 iş günü (her ay) Hazırlanan icmallerin HAYGEM'e gönderilmesi (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) - - 2 iş günü HAYGEM tarafından ülke geneli icmaller düzenlenerek TİGEM'e gönderilmesi - - 3 iş günü TİGEM tarafından hak sahiplerine aylık Bakım Besleme Gideri bedeli ilgili ayda ödenmesi - - -

Kaynak: Haber Merkezi