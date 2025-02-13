13 Şubat Cuma Discord erişim engeli son durum | Discord erişime açıldı mı?

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla erişimi engellenen Discord, Şubat 2025 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Discord Türkiye’de açıldı mı, son durum ne?

Geçtiğimiz ekim ayında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilen Discord'un yeniden erişime açılacağı tarih, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.

BAKAN URALOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

A Haber'de gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı, mahkeme kararı ile kapanmalarına gerek kalmazdı. Erişim engeli uygulanmazdı. Bu bağlamda, sosyal medya platformları için bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ancak, sosyal medya platformları dışında herhangi bir engelleme istemiyoruz. Hukuki süreç nedeniyle bu platformların kapanması gerçekleştiği için şu an için söyleyecek bir şey yok. Fakat, hukuki bir süreçle bu platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

DISCORD NEDEN KAPANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Öte yandan sosyal medyada Discord'un yeniden erişeme açıldığıyla ilgili iddialar gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi