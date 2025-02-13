GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

13 Şubat Cuma Discord erişim engeli son durum | Discord erişime açıldı mı?

- Güncelleme Tarihi:

13 Şubat Cuma Discord erişim engeli son durum | Discord erişime açıldı mı?
Türkiye’de geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla erişimi engellenen Discord, Şubat 2025 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Discord Türkiye’de açıldı mı, son durum ne?

Geçtiğimiz ekim ayında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilen Discord'un yeniden erişime açılacağı tarih, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.

BAKAN URALOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU
A Haber'de gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı, mahkeme kararı ile kapanmalarına gerek kalmazdı. Erişim engeli uygulanmazdı. Bu bağlamda, sosyal medya platformları için bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ancak, sosyal medya platformları dışında herhangi bir engelleme istemiyoruz. Hukuki süreç nedeniyle bu platformların kapanması gerçekleştiği için şu an için söyleyecek bir şey yok. Fakat, hukuki bir süreçle bu platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

DISCORD NEDEN KAPANDI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Öte yandan sosyal medyada Discord'un yeniden erişeme açıldığıyla ilgili iddialar gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER