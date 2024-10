187 kişi depremden etkilendi 43 kişi tedavi altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’da yaptığı açıklamada, 187 kişinin depremden etkilendiğini, 43 kişinin de tedavi altında olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya Malatya'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremden Urfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz etkilendi. Depremin olduğu ilk andan itibaren biz bu haber bize geldiği an AFAD başkanlığımızdan 8 dakika sonra depremin büyüklüğü, depremin merkez üssü, az önce de ifade ettiğim gibi Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik ve hemen süratle valilerimizle irtibata geçtik.

Depremin hemen ardından Malatya Valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir ve il belediyeleri, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları bir koordinasyon süreciyle birlikte ilgili yerleşim yerlerinde mahalleler, köy köy saha taraması başlattık.

İlk etapta saha taramalarında gelen ihbarlar önceliği ile başlıyoruz. Akabinde diğer taramalarımızı da yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri Sayın Bakanımızın talimatıyla süratle hemen faaliyete geçtiler.

2 genel müdür, 3 daire başkanımız Malatya ilinde, 1 genel müdür ve 2 daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi. Yani 10 hasar tespit ekibi, Malatya'da 10 hasar tespit ekibi de Elazığ'da görüldü ve diğer illerle de ilgili hasar tespit komisyonları yetecek sayıda her birinde kuruldu. Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün an itibarıyla hasar tespitleri ile ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı.

"187 vatandaşımız depremden etkilendi"

AFAD'dan 55 araç, 210 personelimiz ile jandarma ve emniyet teşkilatımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz an be an gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize saat 15.00 itibarıyla 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Biliyorsunuz, saat 11.00'e doğru açıklamıştım, Ankara'dan gelmeden Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 33, Elazığ'da 32, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 17, Kahramanmaraş'ta 3 ve Şanlıurfa'da 2 olmak üzere toplam 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor, diğerleri ayaktan tedavi ile taburcu edildikleri bilgilerini buradaki arkadaşlarımız da bize arz ettiler.

Deprem nedeniyle Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman illerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verildi ve şunu da ifade etmemiz lazım Malatya ili Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldi. An itibarıyla kaya düşmesi sonucu kapanan yollarımız bulunmamaktadır. Karayollarımız süratle bunu temizledi.

Depremde etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur, altyapı hasarı yoktur, su kesintisi ihbarı yoktur. Hastanelerimizin binalarında da arkadaşlarımız şu ana kadar en ufak bir olumsuzluğun olmadığını da hamdolsun bizlere iletmişlerdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her birine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Her zaman ifade ediyoruz, Rabbim bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden şehirlerimizi, ülkemizi korusun diyoruz ve bizi ekranları başında izleyen başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

