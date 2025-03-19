19 Mart’ta Kimler Gözaltına Alındı? İBB Operasyonunda Gözaltına Alınan isimler

Son dakika gelişmesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İBB Operasyonunda Gözaltına Alınan İsimler
Sabah saatlerinde İmamoğlu'nun Sarıyer'deki konutuna gelen polis ekipleri, İBB Başkanını gözaltına aldı. Ardından İmamoğlu ile birlikte 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve sanatçı Ercan Saatçi bulunuyor.
Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak etitği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alındı.
İBB GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Bugün İBB'ye operasyon kapsamında 100 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve sanatçı Ercan Saatçi.
Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı soruşturması nedeniyle gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi