2025 Ufka Yolculuk Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? Ufka Yolculuk Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Ufka Yolculuk 2025 Ödülleri Neler?

Ufka Yolculuk 2025 Sınavları Başladı!
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sınavları bugün başladı. Cumartesi ve Pazar günleri tüm Türkiye'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek sınav, dört farklı kategoride yapılacak. Katılımcılar sınav saatleri ve sonuç tarihlerini merak ediyor. Peki, Ufka Yolculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Ufka Yolculuk 2025 Sınav Takvimi
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında düzenlenen sınavlar, 15-16 Şubat tarihlerinde dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. İşte sınav takvimi:
- Lise Kategorisi – 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 10:00
- Ortaokul Kategorisi – 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 14:00
- Yetişkin Kategorisi – 16 Şubat 2025 Pazar, saat 10:00
- İlkokul Kategorisi – 16 Şubat 2025 Pazar, saat 14:00
Katılımcılar, belirtilen saatlerden en geç 15 dakika sonrasına kadar sınava giriş yapabilecek.
Ufka Yolculuk Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?
Ufka Yolculuk sınavlarının tamamlanmasının ardından, cevap anahtarı 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanacak. Katılımcılar, cevap anahtarını bu tarihte inceleyebilecek.
Ufka Yolculuk Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ufka Yolculuk sınav sonuçları, 1 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20:00'da açıklanacak. Katılımcılar, sonuçları bu tarihte öğrenebilecek.
Ufka Yolculuk 2025 Ödülleri Neler?
Ufka Yolculuk sınavında ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri verilecek. Ayrıca, ilk 300'e giren yarışmacılara çeşitli para ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni ise Nisan ayında düzenlenecek.
Ufka Yolculuk 2025 Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
Ufka Yolculuk 2025 için başvurular, 7 Ekim 2024 ile 12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Katılımcılar, bu süre zarfında online olarak kayıt yaptırabilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi