27 Şubat Discord’a erişim açıldı mı? Discord erişim engelinde son durum ne?

Geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla Türkiye’de erişimi engellenen Discord, 2025 Şubat ayında da gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar, Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağını merakla bekliyor. Peki, Discord neden kapatıldı? Türkiye’de Discord açıldı mı, ne zaman açılacak ve son durum nedir? İşte tüm detaylar...

Son zamanlarda en çok merak edilen sorulardan biri, "Discord açıldı mı?" oldu. Genellikle gençler ve çocuklar arasında taciz, şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital platform Discord, bu nedenle geçici bir süreliğine erişime kapatılmıştı.

DİSCORD'A ERİŞİM AÇILDI MI?

Discord'un Türkiye'de erişime açıldığına dair iddialar ortaya atılsa da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamalara göre Discord'a uygulanan erişim engeli devam ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DİSCORD NEDEN KAPANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord adlı sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanununun 8/1 maddesi çerçevesinde, "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğunu ifade etti.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi