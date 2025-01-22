6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi’nde Kaç Kişi Hayatını Kaybetti? 6 Şubat 2023’te Milli Yas İlan Edildi Mi?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen yıkıcı bir felaket olmuştu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı büyük bir merak konusu olurken, ilk depremin şiddeti 7,8 büyüklüğünde, ikinci depremin ise 7,5 büyüklüğünde ölçülmüştü. Bu korkunç doğal afet, ülke genelinde büyük bir üzüntüye ve kayıplara yol açtı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi, Türkiye ve Suriye'yi derinden etkileyen büyük bir felaketti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük sarsıntı, büyük hasara yol açtı. Depremde Türkiye'de en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi yaralandı. Suriye'de ise 8 bin 476 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 803 kişi ise yaralandı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'nde Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Depremin yıl dönümünde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananları "asrın felaketi" olarak nitelendirerek, "120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü." şeklinde duygusal bir açıklama yapmıştı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'nde Milli Yas İlan Edildi Mi?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'de 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 7 gün süresince milli yas ilan edilirken, Kosova ve Bangladeş'te bir gün süreyle milli yas ilan edilmişti. Kuzey Makedonya hükümeti ise Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına 13 Şubat günü milli yas ilan ettiğini duyurmuştu. Bu yas ilanları, depremin yol açtığı büyük kayıplara duyulan saygı ve başsağlığı amacıyla yapılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi