ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara’da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.
Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.
Blinken ile Fidan bir araya gelecek
Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.
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