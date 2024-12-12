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ABD Dışişleri Bakanı Blınken Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blınken Türkiye’ye geliyor
Suriye’de yeni bir döneme girilirken sahadaki gelişmeleri yakından takip eden Ankara’nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki günlük resmi ziyaret için bugün Türkiye’ye geliyor.

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor.

Bakan Fidan, Mevkidaşı Blınken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşının yapacağı görüşmede ana gündem maddesinin Suriye'deki son gelişmeler olması bekleniyor.

Bakan Fidan, Blinken ile 6 ve 9 Aralık tarihlerinde Suriye gündemli telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Fidan, ABD'li mevkidaşına, Türkiye'nin terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verildiğini kaydetmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta da çok sayıda telefon görüşmesinin yanı sıra Türkiye'ye gelen İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da da Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana Formatında 3'lü toplantı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #ABD #Antony Blinken

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