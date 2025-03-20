Acar Ünlü hakkında neden soruşturma başlatıldı? Acar Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden?

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma sırasında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve buna yapılan protestoya müdahalede Acar Ünlü’nün polis kalkanına yumruk atması nedeniyle kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma açıldı. Peki, Acar Ünlü kimdir ve ne zaman Marmaris Belediye Başkanı oldu?

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün hayatı, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Acar Ünlü kimdir, hangi partiden? Acar Ünlü hakkında neden soruşturma başlatıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden gruba yapılan müdahalede Acar Ünlü'nün polis kalkanına yumruk attığı iddia edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Acar Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? 1981 yılında Muğla, Marmaris'te doğan Acar Ünlü, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Siyasete 2001 yılında CHP'ye üye olarak başladı ve 2015-2018 yılları arasında CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2024 seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı olarak seçildi. Kaynak: Haber Merkezi

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