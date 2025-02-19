Ankara İçin Kar Uyarısı Geldi! Ankara’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji’den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Ankaralılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Ankara’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve diğer ilçelerin hava durumu…

Ankaralılar dikkat! Ankara Hava Durumu son dakika verilerine göre bugün kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında düşme görülecek. Ankara'da kar var mı, Ankara yarınki hava durumu nasıl, Ankara'da kar olan yerler neresi? İşte Ankara bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Ankara Hava Durumu | Ankara'da kar bekleniyor mu? Ankara'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Başkent Ankara'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Ankara'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi diyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Ankara'ya kar yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankaralılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Ankara Haftalık Hava Tahmini (19-25 Şubat 2025)

Ankara'da hafta sonu kar var mı?

Başkent Ankara'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, Ankaralıları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Ankara'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

21 Şubat 2025 Cuma Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık -3

22 Şubat 2025 Cumartesi Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

23 Şubat 2025 Pazar Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi