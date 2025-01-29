Askerde acemi birliğinde çarşı izni var mı? Askerde çarşı izni var mı 2025? Asker çarşı izninde şehir dışına çıkabilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 askerlik yerlerini bugün açıkladı. Askere gidecek olan vatandaşlar, acemi birliğinde çarşı izni olup olmayacağını ise gündemlerine aldı.

29 Ocak Çarşamba günü MSB tarafından açıklanan askerlik sevk ve celp tarihleriyle birlikte binlerce aday, vatani görevini yerine getirmek için farklı illerdeki askeri birliklere sevk edilecek. Adaylar, acemi birliğinde çarşı izni durumu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Acemi birliğinde çarşı izni var mı?

Bugün açıklanan askerlik yerlerinin ardından çarşı izni konusu da gündeme geldi. Acemi birliğinde, askerler için çarşı izni verilmemektedir. Ancak, acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliğine geçiş yapan askerler için çarşı izni hakkı doğmaktadır. Çarşı izni belirli bir süreyle sınırlıdır ve bu sürenin sonunda askerler, birliğine teslim olmak zorundadır.

Askerde çarşı izni var mı 2025?

Acemi birliğinde çarşı izni verilmezken, usta birliğinde askerlere çarşı izni hakkı tanınmaktadır. Çarşı izni belirli bir süreyle sınırlıdır ve izin süresi sonunda askerler, birliğine teslim olmalıdır.

İzinler genellikle haftada bir ya da iki haftada bir verilmektedir. Çarşı izni sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar sürer. Kısa dönem askerlik yapanlar için 12 gün izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, izin hakkı kullanılmadığı takdirde askerler 12 gün erken tezkere alabilme şansına sahip olabilir.

Asker çarşı izninde şehir dışına çıkabilir mi?

e-Devlet'te yer alan açıklamaya göre, askerlerin şehir dışına çıkabilme durumu, genellikle memleket izni ve terhis izniyle ilişkilidir. Memleket iznine gidişlerde, askerler yalnızca gidiş için bir defaya mahsus yol izni alabilir. Eğer daha önce yol izni kullandıysa, terhis izninde yol izni verilmez. Kanuni izinlerde ise yol izni, bir defa verilmektedir.

Erbaş ve erlerin bulunduğu şehirden gideceği şehre olan mesafeye göre de yol izni süresi belirlenir. 800 km'ye kadar olan mesafelerde bir gün, 801 km ve daha uzun mesafelerde ise iki gün yol izni verilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi