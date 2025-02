Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu’na 43 bin 921 gencimiz başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bugüne kadar 12 bin 958 gencimize Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı sunduk. Bu müjdemizi açıkladığımız günden bu yana Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu“ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Göktaş ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Göktaş 'Evlenecek Gençleri Destekleme Projesi' kapsamında Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katıldı. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile evlenecek çiftler katıldı.

'AİLEMİZ VARSA GELECEĞİMİZ VARDIR'

Burada konuşan Bakan Göktaş, ailenin, medeniyetimizin birer parçası olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bugünümüzün de yarınımızın da geleceğimizin de teminatıdır. Ailemiz varsa geleceğimiz vardır. Bu kapsamda toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunacak önemli bir programda bu vesileyle paylaştık ve bu mutluluğu Sivas'ta başlatmış olduk. Aile ve gençlik konulu kapsamında başlattığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı evlilik kredisinden istifade etmek isteyen bütün gençlerimize de yaygınlaştırdık. Bizim amacımız; geleceğin güçlü aile yapısını kuvvetlendirmek, desteklemek. Her bir çiftimize teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Çok değerli ve önemli bir karar aldınız, önemli bir karar aşamasının eşiğindeydiniz. Şimdi adım attınız, bir başvuru sürecinden sonra buradasınız. Aile toplumun temel taşı, aynı zamanda sağlam temeller üzerine kurulan aileleri desteklemek hepimizin de görevi" dedi.

'İLETİŞİMİMİZİ KUVVETLENDİRMEMİZ OLDUKÇA KIYMETLİ'

Aile ve Gençlik Fonu'nu evlenecek çiftlerin hayallerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir hayat ortaklığı, sorumluluğun paylaşılması. Sizlere evlenirken iyi günde ve kötü günde diye soracaklar. Hem iyi hem de kötü günümüzde dayanışmamızı göstermemiz, iletişimimizi kuvvetlendirmemiz oldukça kıymetli. Dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu başlattığımızda sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı genişletmek, sizleri bu yolda attığınız güzel adımı da bir eğitim programıyla destek olmayı amaçladık. Aslında bizim Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımız 2012 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında verdiğimiz programlarımız. Fakat Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu fona başvuran her gencimize de şartlardan biri olarak sunduk. Sizlere ne mutlu ki bugün bu güzel eğitim programını Sivas'tan başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAN ÇOK ETKİLENİYORUZ'

Günümüzde değişen koşullarla birlikte evliliğe dair sorumluluklar ve beklentilerin değiştiğini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Sosyal medyadan çok etkileniyoruz. Sosyal medyada böyle mutlu mesut, her şeyi paylaşan, çok lüks bir hayat etrafında oluşan aslında sana bir dünya sunulduğunu biliyoruz. Fakat gerçek dünya böyle değil, gerçek dünyada her şey var. Dolayısıyla sorumluluğu paylaşılan ama aynı zamanda bu gençlerimizin evlilik süreçlerini destekleyen daha bilinçli hareket etmemizi sağlayan da belli başlı eğitimler bizim için önemli. Bu programlarda sağlıklı iletişim kurmaları, karşılaşabileceğimiz zorlukları yönetebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Hedefimiz, aileyi bir ömür boyu aslında destek olabilmek ve özellikle ilk 5 yılda biliyorsunuz kırılganlıklar olabiliyor. Bizler bu aşamada sizleri ömür boyu bir mutluluk sağlayacak eğitim programlarımızla ancak evlendikten sonra da bizim bakanlığımız bünyemizde kurduğumuz evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezlerimizde de sizlere destek olmak. Tabii ki önümüzdeki süreçlerde her daim sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin yuva kurma yolunda kurduğumuz Aile ve Gençlik Fonu'nu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle deprem bölgesinde başlatmıştık. Çünkü biliyorsunuz orada deprem sonrası büyük bir yıkım oldu. Gençlerimizin yuva kurma yolunda onların yanında olmak istedik. Daha önce pilot illerimizde başlattığımız bu projenin ikinci fazılı olarak Bartın, Zonguldak, Karabük ve Osmaniye'de genişlettik. Akabinde Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilan etmesiyle Aile ve Gençlik Fonu'muzu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Sizler de Sivas ilinde bu fondan faydalanacak olan ilk gençlerimizsiniz. Hepinizi tebrik etmek istiyorum."

'150 LİRA TUTARINDA FAİZSİZ KREDİ SUNACAĞIZ'

Bugüne kadar 12 bin 958 gence Evlilik Öncesi Eğitim Programlarını sunduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu müjdemizi açıkladığımız günden bu yana Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Sivas'ta da başvuru 1 Şubat itibarıyla sayımız 212 oldu. Sizler de bu krediden faydalanan gençlerimizden birisiniz. Bizde genç çiftlerimize 48 ay vadeli 2 yıl ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi sunacağız. Sevgili gençler, evlilik yolculuğu, sevgi, saygı ve dayanışmayla güzelleşir. Karşınıza çıkacak her yeni deneyimde birbirinize destek olmanızı, birbirinizi güçlendirmenizi önemsiyoruz. Unutmayın ki evlilik sadece güzel anılarınızı değil, aynı zamanda zorlukları da paylaşmayı gerektirir. Bu süreçte birbirinizi anlamak, ortak karar almak, birlikte çözüm üretmek ve çözüm üretme kapasitenizi geliştirmekte önemli. İnşallah bu yolculuğunuzda sizlere her daim destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA