Bakan Güler: Bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız

Bakan Güler, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin, “En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek“ dedi.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Güler, açıklamasında şunları söyledi: "TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin." Kaynak: AA

#Milli Savunma Bakanlığı #Terör Saldırısı #TUSAŞ #Yaşar Güler

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!