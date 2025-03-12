Bakan Güler Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Bakan Güler temasları kapsamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Bakan Güler temasları kapsamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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