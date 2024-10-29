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Bakan Şimşek: Türkiye enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşıyor

Bakan Şimşek: Türkiye enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşıyor
Riyad’da düzenlenen panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyüme sorunu yaşamadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Geleceğe Yatırım Girişimi' kapsamında 'Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?' başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını söyleyen Şimşek, "En kötü durumda kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.

Türk ekonomisinin küresel ticaretin tek parçalanmalara karşı dirençli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Dünya çapında yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu şekilde yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma yoluyla faydalanıyoruz. parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun ortaya çıktığının aşımı çizen Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 1,5 yıl içinde 100 milyar doların arttığını dile getirdi.

Uyguladıkları programın gidişatını sürdüren Bakan Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) liberal diğer ülkelerle karşı yüzde 26 gibi oldukça düşük düzeyde olduğunu ve bunun sonucunda Türkiye'nin büyümesi için bir iyileşme gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını da vurgulayan Şimşek, ülkelerde son 20 yıllık büyümenin ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

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