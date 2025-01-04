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Bakan Tunç: e-Tebligat ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık

Bakan Tunç: e-Tebligat ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligatın e-Tebligat ile iletildiğini belirterek, “Bir yılda 39 binden fazla ağacı kesilmekten kurtaran uygulama ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık“ dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile e-Tebligat uygulamasının yargıda dijital dönüşümün önemli bir parçası olduğunu aktardı. Bakan Tunç, e-Tebligat ile 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligatın muhataplarına elektronik ortamda iletildiğini kaydederek, "Bir yılda 39 binden fazla ağacı kesilmekten kurtaran uygulama ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık" dedi. Çalışmalarda yerli imkanlarla geliştirilen proje ve uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor; zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: DHA

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