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Baraj gölü kenarında alkol alırken 30 metre yükseklikten düşüp yaralandı

Baraj gölü kenarında alkol alırken 30 metre yükseklikten düşüp yaralandı
Adana’da Seyhan Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybeden Çağrı D., yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Adana'nın Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kenarında meydana geldi. İddiaya göre baraj gölü kenarında arkadaşlarıyla alkol alan Çağrı D., kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Çağrı D.nin düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olduğu anlaşılan Çağrı D., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çağrı D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

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