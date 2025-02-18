Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? Bayburt’ta 24 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun netleşmesi bekleniyor.

Bayburt'ta Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Bayburt'ta devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarına göre duyuru yapılması bekleniyor.

Bayburt'ta 24 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Bayburt'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava durumunu değerlendirerek açıklama yapacak.

Bayburt'ta Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Valilik açıklamasıyla durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Bayburt Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Hava koşullarına bağlı olarak duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi