BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Berat Kandili Mesajları Sözleri, Kısa, ayetli, anlamlı, facebook,twitter, sms Berat Kandili mesajları ile HAYIRLI KANDİLLER

Berat Kandili mesajları, 13 Şubat 2025 Perşembe günü dualar ve ibadetlerle karşılanacak. Berat Kandili mesajları ile HAYIRLI KANDİLLER. Bu mübarek gecede sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyenler, resimli kandil mesajları aracılığıyla iyi dileklerini paylaşacak. Ramazan ayının müjdecisi olan bu özel gece, Yüce Allah’ın affına erişmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Manevi atmosferi sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, “Hayırlı Kandiller“ ve “Kandiliniz Mübarek Olsun“ gibi mesajlarla bu anlamlı günü kutlamak için farklı ve yeni kandil mesajlarını araştırıyor. İşte, dualarla, hadislerle süslenmiş, yazılı ve resimli en güzel 2025 Berat Kandili mesajları.

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Berat Kandili geldi. İslam aleminde oldukça önemli gecelerden biri olan Berat Kandili 2025 yılında 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak ediliyor Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçe hali ile anılan Berat Gecesi'ni kutlamak isteyenler yakınlarına Kandiliniz Mübarek Olsun' dileklerini gönderecek olanlar yazılı, farklı ve yeni kandil gecesi tebrik mesajlarını araştırıyorlar. İşte, 2025 Berat Kandili gecesi mesajları ve sözleri ile en güzel yazılı ve resimli Hayırlı Kandiller mesajları…

Mübarek Ramazan ayına 15 gün kala İslam Alemine Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili geldi çattı. Bu mübarek günün anlamı ve önemi Hayırlı Kandiller mesajları ile paylaşılıyor. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri seçeneklerini araştırıyor. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görseller ile en güzel dilekler iletiliyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları!

EN YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024

Berat Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili Mesajları 3: Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandil'inde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 4: Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

Berat Kandili Mesajları 5: Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Tüm dularımızın kabul olmasın dileğiyle hayırlı kandiller

Berat Kandili Mesajları 6: Duaların geri çevrilmeyeceği bu günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

Berat Kandili Mesajları 7: Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun…

Berat Kandili Mesajları 8: Ya Rabbel Alemin! Garip bir heyecan var içimde. Her günü son günmüş gibi yaşamayı, mübarek gecelerin faziletinden istifade etmeyi, ölüm listesinde adımız yazılacaksa da bizlere imanlı ölmeyi nasip et. Dua ediyorum Rabbime "Beni de koy cennetine." Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili Mesajları 9: Ey Allah'ım! Minareleri ezansız, Camileri cemaatsiz bırakma, Başımızdaki musibetleri def eyle Allah'ım! Bu gecenin hayrına erişebilmek duası ile Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili Mesajları 10: Ya Rabbi! Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri.! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Berat Kandili Mesajları 11: Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 12: Allah bu mübarek gecede semaya açtığın ellerinin dualarını kabul eylesin, kandil geceniz mübarek olsun

Berat Kandili Mesajları 13: Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun.

Berat Kandili Mesajları 14: Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun

Berat Kandili SMS'leri

Yüce Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Bu gece dualarınızın kabul olduğu, kalbinizin huzurla dolduğu bir gece olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Sevgi ve kardeşliğin hep var olduğu, dostlukların güçlendiği bu mübarek gecede gönlünüzdeki tüm dilekler kabul olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Kalbiniz arınmış, dualarınız kabul, huzurunuz daim olsun. Bu gece, rahmetin ve mağfiretin bolca yağdığı bir gece olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun! Bu gece affın ve merhametin en güzel zamanıdır. Günahlarınızdan arınıp, Yüce Mevla'dan rahmet dileyerek, gönlünüzü ferah tutun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Gecenin huzuru, gönlünüzdeki sevgiye, dualarınızda yer alan dileklere yansısın. Tüm güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin. Bu karanlık geceni aydınlatan Berat'ın ışığı göğsünü doldursun, Berat Kandilimiz mübarek olsun

Berat Kandili Sosyal Medya Paylaşımları

Gözlerinizin nuru, yüreğinizin ferahlığı, dualarınızın kabul olması dileğiyle Berat Kandiliniz mübarek olsun. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu gece, gönüller bir, dualar birleşsin. Kardeşlik ve sevgi dolu nice Berat Kandilleri geçirmeniz dileğiyle, mübarek geceniz hayırlı olsun. Rahmet ve bereketin kaynağı olan bu gecede, dualarımız Allah'ın katına ulaşsın. Af ve merhametle dolu Berat Kandiliniz mübarek olsun. Meleklerin kanatlarının nazikçe yerleri öptüğü bu gecede, umutlarınız gerçek olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun! Her dua, her sevap bu gece kalbinize dokunsun. Mevla'nın rahmetiyle gönlünüzdeki her şey güzellik bulsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Kısa ve Uzun Berat Kandili Mesajları

Berat Kandiliniz mübarek olsun, kalbiniz sevgi ve huzurla dolsun. Bugün ellerinizi semaya açın, dua ile günahlarınızdan arının. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Meleklerin size en güzel duaları getirdiği, umutlarınızın gerçeğe dönüştüğü bir gece dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun! Günahlarınız affolmuş, dualarınız kabul olmuş, Yüce Allah'ın rahmetiyle huzurlu bir gece diliyorum. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Berat Kandili İçin Anlamlı Sözler

Kardeşliğin, sevginin ve dostluğun en güzel şekli bu gece bizlerle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun, tüm dualarınız kabul olsun. Bu gece Yüce Allah'ın affı ve rahmeti her birimizi kuşatsın. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Günahların affolduğu, kalbinizin huzura kavuştuğu bu geceyi, dua ve rahmetle geçirin. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun! Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun… "Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi 107) Berat Kandilin mübarek olsun

Berat Kandili Facebook Mesajları

Rahmetin bolca yağdığı bu mübarek gecede, dualarınızın kabul olmasını, gönlünüzdeki huzurun daim olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece, Allah'ın affıyla kalplerinizin temizlendiği, gönüllerinizin huzura kavuştuğu bir gece olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Her dua, her gönül bu gece daha bir yakın olsun. Yüce Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle... Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş ellerAvuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun. Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.. Mübarek Berat Kandili'nde tüm duaların kabul olsun, sevdiklerinle nice kandillerin olsun, hayırlı kandiller

Berat Kandili Tweet'leri

Sevgi ve duaların birleştiği, günahların affolduğu bu mübarek gece tüm insanlığa huzur getirsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi, bu gece dualarımız da gönüllerimize hayat versin. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Mevla'nın rahmeti, dualarımızla birlikte yükselsin. Bu gece hepimiz için hayırlara vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller Berat Kandili, günahların affı ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Dualarımızın kabul olması dileğiyle… Hayırlı kandiller! Bu mübarek Berat Kandili gecesinde dualarımız kabul, gönüllerimiz huzur bulsun. Rabbim bizleri affına mazhar eylesin. Hayırlı kandiller! Bu gece dualarımızda birbirimizi unutmayalım. Rabbim gönlümüzden geçen güzellikleri nasip etsin. Berat Kandili'niz mübarek olsun!

Kaynak: Haber Merkezi