Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Bingöl’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Bingöl’de devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verildiği ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden öğrencilere tatil tavsiyesinde bulundu.
Bingöl'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Bingöl il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Bingöl'de Tatil Mi?
Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bingöl'de eğitime ara verildi. Öğrenciler tatil yaparken, engelli, hamile kamu görevlileri ve kreşe çocuğu giden kadın personel idari izinli sayılacak.
Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Bingöl Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin sağlığına dikkat etmelerini ve tatillerini verimli geçirmelerini tavsiye etti.
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