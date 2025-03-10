Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte 10 Mart 2025 tarihi itibariyle Philip Morris (PM) güncel fiyat listesi..
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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! Philip Morris (PM) grubu, 10 Mart 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı. Bu artışla birlikte grubun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası ise 89 TL oldu. Peki, sigaraya gelen zam ne kadar oldu? Sigaraya 8 TL zam geldi mi? Hangi sigaralar 89 TL oldu? Ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyatlar 10 Mart Pazartesi 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU?
Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:
En ucuz sigara: 80 TL
En pahalı sigara: 89 TL
Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.
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