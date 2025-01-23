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Bolu Kartalkaya’da YANGIN FACİASI! Yangından kurtulan otel personeli anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya atmak zorunda kaldı!

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Bolu Kartalkaya’da YANGIN FACİASI! Yangından kurtulan otel personeli anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya atmak zorunda kaldı!
Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin öldüğü yangından kurtulan otel çalışanı Mehmet Can Gezici’nin anlattıkları yürek burktu. Gezici, “İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Yardım çığlıklarına cevap veremedik.“ dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürek burktu.

"YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK"

Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

"Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti." dedi.

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Yangından kurtulan otel personeli anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya atmak zorunda kaldı - 1Otel çalışanı Mehmet Can Gezici, dehşet anlarını anlattı.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI AŞAĞI ATMAK ZORUNDA KALDI"

Otele baktığında tekrar o anları gördüğünü anlatan Gezici, "Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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