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Bugün 3 ilde taşımalı eğitim yapılamayacak

Bugün 3 ilde taşımalı eğitim yapılamayacak
Bingöl’ün 2, Tunceli’nin 1 ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Antalya’da ise turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak

Tunceli'nin Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar nedeniyle bugün taşımalı eğitimin yapılamayacağı bilgisi yer aldı.

Antalya'da da Meteoroloji'nin turuncu uyarısı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 

Kaynak: AA

  • #Bingöl #Antalya #Tunceli #Kar Yağışı

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