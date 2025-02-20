Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Bursa’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tatil ilan edildiği ve hamile, engelli, kronik hastalığı olan personel ile çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa'da, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma günü Bursa'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Bursa Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (okullar, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları vb.) eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu sebeple, dersler yapılmayacak ve öğrenciler 1 gün tatil olacak. Valilik açıklama yaptı mı? Bursa Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitim-öğretime ara verildiğini belirtti. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Kaynak: Haber Merkezi

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